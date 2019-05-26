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今日 03:23 國際財經

美股周一休市 本周焦點:貿易爭拗歐盟選舉

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美國與英國金融市場周一休市，而華爾街專家指出，本周焦點仍然是貿易議題，但歐洲議會選舉結果也不容忽視，其他焦點還有經濟數據與美國零售股業績。

美國總統特朗普本周訪問日本，因此該國相關的貿易爭拗，將暫時由針對中國，轉為針對日本，因為後者對美國也有龐大貿易順差。

據悉，特朗普將要求日本首相安倍晉三作出承諾，改善貿易順差，否則會對日本進口美國汽車徵收關稅。
另外，儘管特朗普上周五表示，與中國很有機會達成貿易協議，但中國在上周五宣布對600億美國進口貨增加關稅，預期進一步刺激雙方貿易爭拗。

其次，歐盟將於周日較後時間舉行歐洲議會選舉，最新民意調查顯示，疑歐派在德國、意大利及法國等三個主要國家有良好支持，令到當地政界擔心民粹主義勢力進一步擴張。霸菱相信，中間派仍然是歐洲議會選舉後的最大主導力量，但疑歐派的支持度上升，令到歐盟整合變得有難度。

歐盟領袖將於周二在比利時布魯塞爾開會，討論選舉結果。同時，歐洲央行會議也是市場焦點，因為可能落實行長德拉吉接班人選。

第三個焦點，是英國首相文翠珊的接班人之爭。暫時，有八個人選公布參選。市場關注誰人接任，可能影響英國脫離歐盟的安排。

經濟數據方面，中國將於周五公布官方5月採購經理指數，可能揭示美國關稅措施對經濟的衝擊。美國則在同日公布消費開支數據。聯儲局視個人消費開支物價指數為通脹指標，而且消費數據也對經濟有重要指示作用。

同時，美國將於周四公布首季經濟增長終值。其他在本周公布的美國經濟數據還有貿易與成屋銷售。另外，加拿大央行將於周三公布議息結果。

第五個焦點，是美國多間零售巨擘業績，包括周四公布的Costco、Dollar Tree、Gap、Ulta Beauty，與周三公布的Abercrombie & Fitch與Canada Goose。

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