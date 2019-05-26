國際財經

雖然中美兩國貿易爭拗升級，掀動包括股息較高的公用股在內的防守型股份近期表現強勁，但是美國股市專家認為，投資者也可考慮一些不太受貿戰衝擊的增長型股份。

自從美國總統特朗普5月5日推文，顯示中美兩國貿易談判出現問題後，投資者便開始轉持安全程度較高股份。因此，雖然標普500指數在其後累計下滑4%，但公用類卻逆市升2%。有專家認為，公用股升勢已經很顯著，現時不妨考慮本土增長型股份。

美國QMA 基金經理John Praveen指出，中美兩國貿易談判前景不明，隨時有機會突然談妥，投資者如不想錯失股市急升，只宜稍為減少股票比重，而不宜完全撤走資金，舉例說，如果原先的股票比重是5%，現時則是3%，而且減持的是較受貿戰打擊的半導體與科技類股份。

Kenny’s Commentary創辦人Peter Kenny認為，投資者可迴避中貿概念與純股息類股份，考慮追捧美國本土經濟有較大關連的增長型企業。

Synovus Trust基金經理Daniel Morgan提議，投資者可考慮持有網上推廣企業或雲服務供應商，因為兩者較不受到貿戰衝擊。他較喜歡Facebook、Twitter、Snap、Safesforce.com與Workday。

Royce & Associates高級投資策略師Steve Lipper看好人力資源企業與購併顧問企業，預期受惠於美國勞動市場緊俏與購併活動增加。

不過，Robert W. Baird分析員Mark Marcon憂慮關稅措施影響整體經濟，對人力資源顧問行業未必有利，相信ADP與Paychex等轉薪企業較有利。

Allianz Global Investors基金經理Burns McKinney看好國防工業股，預期有關行業將受惠於美伊關係緊張。