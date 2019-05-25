國際財經

美國經濟數據欠佳，似顯示中美兩國貿易爭拗衝擊浮現，美元滙價下滑。

ICE美滙指數跌0.2%至97.587，較前一天創下的兩年高位98.371回落0.8%。

較早時，美國公布的5月製造業指數較預期差，創近十年來新低。分析員認為，數據反映商界因貿易爭拗而放慢投資步伐，令美滙下滑。

英國首相文翠珊宣布辭職，消息顯示英國脫歐僵局可能有變，英鎊兌美元滙價從4個半月低位回升，最新升0.5%至1.272。

歐羅兌美元同樣上揚，升0.24%至1.121，主要是受到美滙偏軟及歐洲議會選舉消息影響。