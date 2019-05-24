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摩通指美股受制「特朗普項圈」

摩根大通著名分析師科拉諾維奇認為，美股已進入「特朗普項圈」(Trump collar)。每當大市下滑，總統特朗普便會出來托市，一旦市況接近高位，又會採取行動令大市回落。

摩通降美國第二季GDP增長至1%



摩根大通削減美國第二季GDP增長至1%，遠低於第一季增長率3.2%，高盛則由1.5%下調至1.3%。

道指收市反彈95點 仍連續第5周下滑



特朗普預期中美貿易戰快將結束，美股連跌兩天後反彈，道指最多升180點，收市只漲95點或0.37%；標指上揚0.14%；納指升0.11%。本周累計，道指仍挫0.68%，為連續第5周下滑。聯邦航管局據報最快6月底批准波音737 MAX客機復飛，波音周五曾抽高3.1%，收市仍漲1.24%。

華為傳洽談78億貸款 美禁令後首尋求融資

華為據報向幾家銀行尋求約10億美元(約78億港元)貸款，是華為遭美國制裁後首次大規模融資，尋求美元或港元離岸貸款，目標是五年期和七年期貸款。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部：4月耐用品訂單按月降2.1%，市場料跌2%。扣除運輸的訂單按月持平，預期增長0.2%。

￭ 美滙指數尾段挫0.28%，報97.58。美元兌日圓跌0.28%，歐羅兌美元則升0.23%。英國首相文翠珊明確表示，將於6月7日辭去保守黨黨魁職務，市場憧憬英國政局有改善，鎊兌美元上揚0.43%。

￭ 紐約期金收市反覆跌1.8美元或0.1%。

￭ 紐約期油反覆揚1.2%；倫敦布蘭期油彈1.4%。

￭ 英國股市升0.65%；德國上揚0.49%；法國抽高0.67%。

￭ 鑑於包商銀行出現嚴重信用風險，中國銀保監宣布接管，並委託建行(00939)託管。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9166元，較周四紐約尾盤漲101點子。

銀行公會:未見資金大幅流走



銀行公會署理主席陳銘僑稱，中美可能出現科技戰，但現時港息低於美息，反映資金仍停泊本港，未見大幅流走；企業半年結帶動需求，港滙短線壓力料不大。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27235點，較恒指收市低水119點。

￭ ADR港股比例指數報27206點，較港收市低146點。

￭ 中芯(00981)向紐交所申請退市。

￭ 慕尚(01817)下周一掛牌，交易資料顯示，暗盤收報4.13元，較招股價跌5.92%。

￭ 中升(00881)控股股東於5月20日至23日期間增持38.9萬股。

￭ 國美零售(00493)首季轉損8674萬人民幣。

￭ 翠華(01314)料全年除稅後溢利按年減少逾70%。

￭ 結好金融(01469)料年度溢利按年減少。

￭ 建發國際(01908)收購福建漳浦一幅商住用地，作價5.96億人民幣。