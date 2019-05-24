國際財經

美國總統特朗普周四表示，預期中美貿易戰快將結束，消息刺激連跌兩天的美股反彈，道指周五最多曾升180點，即高見25670點。受關稅影響較大的行業升幅強勁，波音一度抽高3.1%，帶動大市向上。

道指收市升幅收窄至95點或0.37%，報25585點。標普500指數上揚0.14%，收報2826點。納指升0.11%，收報7637點。本周累計，美股連續第5周下滑，連跌周數創2011年以來最長，道指本周下挫0.68%，標指回落1.16%，納指下插2.29%。美股下周一(27日)因陣亡將士紀念日而休市，將迎來長周末，因此周五大市波動性及交投量偏低。

波音受惠中美貿易戰有正面消息，加上傳美國聯邦航空管理局(FAA)預期最快6月底批准波音737 MAX客機復飛，支持該股表現，周五收市揚1.24%，為升幅最大的道指成分股。金融股普遍造好，摩根大通高收0.98%，美國運通都上升0.91%。

製造業訂單跌 經濟趨緩

歐洲股市普遍造好，英、法及德股分別升0.65%、0.67%及0.49%。亞股個別發展，日股收市跌0.16%。

美國商務部公布，4月耐用品訂單按月下跌2.1%，跌幅大過市場預期的2%，而撇除飛機的非國防資本貨品訂單下跌0.9%，跌幅同樣大過預期的0.3%。分析認為，數據顯示美國製造業及經濟在首季突然加快增長後，又再趨緩。

數據偏弱，加上4名聯儲局官員周四表示，中美貿易緊張會威脅經濟增長，說法與聯儲局主席鮑威爾有分歧，鮑威爾周一稱，中美貿易戰對貨幣政策影響現階段仍未明確。投資者對聯儲局今年加息的預期增加，拖累美元下跌。

美滙回軟 金價反覆低收

美滙指數於周四創兩年高後，周五回落，尾段挫0.28%，報97.58。美元兌日圓跌0.28%，報109.3。歐羅兌美元升0.23%，報1.1209。

英國首相文翠珊宣布6月7日辭職，市場憧憬英國政局有改善，一度帶動英鎊兌美元升至1.2732，尾段高位徘徊報1.2711，上揚0.43%。

美元跌曾對金價發揮支持，但紐約期金收市仍反覆偏軟，每盎斯報1283.6美元，跌1.8美元或0.1%。

油價周四錄得今年以來最大跌幅後，周五反覆造好，紐約期油每桶收報58.63美元，上揚1.2%；倫敦布蘭期油收報68.69美元，反彈1.4%。