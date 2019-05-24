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今日 01:58 國際財經

德國據報擬獨推金融交易稅

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德國雜誌《明鏡》(Der Spiegel)報道，財長肖爾茨(Olaf Scholz)準備單獨推行金融交易稅，即使其他歐盟國家不願意一起實施。

德國與其他歐盟國家討論共同實施金融交易稅已有一段時間。根據報道，肖爾茨上周指出，預期今年第三季至少有九國歐盟成員國同意徵收上述新稅項，但屆時若其他國家仍未決定開徵，德國將會單獨實施，以便為預備啟動的低收入僱員基本退休供款計劃提供資金來源。

德國財政部發言人回應稱，仍在與其他歐洲國家討論開徵金融交易稅。

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