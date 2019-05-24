國際財經

美國與中國的貿易緊張關係緩和，有利投資氣氛，令美股靠穩。

截至本港時間晚上10時52分，道指報25530點，升39點或0.16%；標普500指數報2826點，升4點或0.15%；納指報7647點，漲18點或0.25%。

美國總統特朗普預計，與中國的貿易戰將很快結束，仍對在某個時點與中國達成貿易協議充滿希望。他認為，可能很快會與中國發生一些事情，因為無法想像，中國會為成千上萬的公司撤離，搬遷到其他地方而感到興奮，但他沒有提供任何公司撤離中國的證據。

特朗普又稱，如果與中國達成貿易協議，那是再好不過，但如果達不成協議，也沒關係。他將在下月出席在日本舉行的20國集團(G20)峰會期間與中國國家主席習近平會晤。

另外，英國首相文翠珊宣布，將於6月7日辭去保守黨黨魁職務。她表示，將會繼續擔任首相的工作直到選出新首相為止。

油價方面，紐約期油報每桶58.13美元，升0.22美元或0.38%；布蘭特期油則升0.14美元或0.21%，報每桶67.9美元。

歐洲股市造好，英國富時100指數報7279點，升48點或0.66%；德國DAX指數報12013點，上揚61點或0.51%；法國CAC 40指數報5317點，升36點或0.68%。