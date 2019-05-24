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今日 21:48 國際財經

國際局勢憂慮降 美股早段漲逾百點

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美國總統特朗普再次為中美貿易前景吹暖風，令投資者對國際緊張局勢的憂慮稍為放緩，帶動美股早段走高，道指漲逾百點。

截至本港時間晚上9時42分，道指報25653點，升162點或0.64%；標普500指數報2839點，升16點或0.6%；納指報7689點，漲61點或0.8%。

中美雖然未安排新一輪高級別經貿會談，但特朗普卻表示，預計與中國正進行的貿易戰將很快結束，仍對在某個時點與中國達成貿易協議充滿希望，並稱華為問題可能成為中美兩國貿易協議的一部分。特朗普將在下月出席在日本舉行的20國集團(G20)峰會期間與中國國家主席習近平會晤。

另外，英國首相文翠珊宣布，將於6月7日辭去保守黨黨魁職務。她表示，將會繼續擔任首相的工作直到選出新首相為止。

數據方面，美國商務部公布，4月耐用品訂單按月下降2.1%，市場預期為下降2%。扣除運輸項目的耐用品訂單按月持平，預期為增長0.2%；扣除國防項目的耐用品訂單按月下降2.5%。

個股方面，有報道指美國聯邦航空管理局(FAA)向聯合國航空組織成員表示，預期最快於6月底開啟波音737 MAX型號客機復飛程序，波音股價早段漲超過2%。電腦伺服器製造商惠普交出令人滿意的季績，股價早段升逾3%。

油價於美股早段向好，紐約期油報每桶58.8美元，升0.89美元或1.54%；布蘭特期油則升0.95美元或1.4%，報每桶68.71美元。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7294點，升63點或0.88%；德國DAX指數報12032點，上揚80點或0.67%；法國CAC 40指數報5324點，升42點或0.81%。

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