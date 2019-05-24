國際財經

美國商務部公布，4月耐用品訂單按月下降2.1%，市場預期為下降2%。

扣除運輸項目的耐用品訂單按月持平，預期為增長0.2%；扣除國防項目的耐用品訂單按月下降2.5%。

另外，4月扣除飛機的非國防資本財訂單按月下降0.9%，預期為下降0.3%。

有分析稱，4月耐用品訂單數據遜預期，表明美國製造業和經濟其他領域在一季度較快增長後出現放緩。具體來看，主要是飛機和汽車訂單減少所致。其中，非國防類飛機訂單下滑25.1%，受累波音因為空難事故削減生產並暫停交付，導致了製造業疲軟。