美國商務部公布，4月耐用品訂單按月下降2.1%，市場預期為下降2%。
扣除運輸項目的耐用品訂單按月持平，預期為增長0.2%；扣除國防項目的耐用品訂單按月下降2.5%。
另外，4月扣除飛機的非國防資本財訂單按月下降0.9%，預期為下降0.3%。
有分析稱，4月耐用品訂單數據遜預期，表明美國製造業和經濟其他領域在一季度較快增長後出現放緩。具體來看，主要是飛機和汽車訂單減少所致。其中，非國防類飛機訂單下滑25.1%，受累波音因為空難事故削減生產並暫停交付，導致了製造業疲軟。
今日 20:47 國際財經
美國商務部公布，4月耐用品訂單按月下降2.1%，市場預期為下降2%。
扣除運輸項目的耐用品訂單按月持平，預期為增長0.2%；扣除國防項目的耐用品訂單按月下降2.5%。
另外，4月扣除飛機的非國防資本財訂單按月下降0.9%，預期為下降0.3%。
有分析稱，4月耐用品訂單數據遜預期，表明美國製造業和經濟其他領域在一季度較快增長後出現放緩。具體來看，主要是飛機和汽車訂單減少所致。其中，非國防類飛機訂單下滑25.1%，受累波音因為空難事故削減生產並暫停交付，導致了製造業疲軟。
|下一篇：
|衞生防護中心調查兩宗懷疑食物中毒
|上一篇：
|發改委:能把貿戰升級影響降至最低