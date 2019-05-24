國際財經

上周初日圓因為中美貿易戰升級而受避險資金熱棒，令美元/日圓最低創三個月新低108.99。不過，其後美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)對貿易戰問題發表看法，顯示願意緩和矛盾的意願，使一度因為避險情緒升溫而大跌的美元/日圓出現反彈跡象，並在上周五(5月17日)回升至110.00水平。

儘管本周一(5月20日)美國政府放鬆對華為的禁制令，給予華為90日的緩衝期，使市埸對中美貿易摩擦的憂慮稍為消退，令美元/日圓在周二(5月21日)一度升至兩周高位110.63，但美國政府在本周後期再度推出針對中國科技企業的限制，顯示中美貿易戰仍有加劇之勢。與此同時，英國脫歐和歐盟議會議會改選等多重不確定事件仍然未有定局，這意味美元/日圓此前的短暫反彈只是技術性調整。另外，美國三大股指亦於昨晚(5月23日)下跌近300點，美元/日圓借勢再次下跌，並跌至最低109.43。

值得留意的是，日本首相安倍晉三的前高級參謀指出，如果安倍政府堅持要在年內再度提高消費稅，將會讓安倍經濟學功虧一簣。這番言論加劇了美元/日圓的跌勢，未來需留意日本的經濟措施，或會進一步影響日圓的走勢。

技術分析方面，美元/日圓在5月13日跌至3個半月低位108.98後大幅反彈形成小型上升通道，但目前滙價已跌穿該上升通道底部110.00水平，似乎形成下跌旗形。若以下跌旗形量度跌幅計算，後市或有機會進一步跌至107水平，但滙價在109及108水平仍有較強支撐，小心滙價屆時仍有短暫技術反彈。

策略方面，早前於5月15日所定的美元/日圓買盤已取消。短期待美元/日圓升至110.35位置沽出，下望108.50，升穿110.85止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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