國際財經

美國總統特朗普再次為中美貿易前景吹暖風，加上英國首相文翠珊宣布辭去保守黨黨魁職務，帶動英鎊滙價上升，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時42分，英國富時100指數報7269點，升38點或0.53%；德國DAX指數報12047點，升95點或0.8%；法國CAC 40指數報5327點，升46點或0.87%；意大利富時MIB指數報20434點，升297點或1.48%。

道指期貨暫報25631點，升168點。

中美雖然未安排新一輪高級別經貿會談，但美國總統特朗普卻表示，預計與中國正進行的貿易戰將很快結束，仍對在某個時點與中國達成貿易協議充滿希望，並稱華為問題可能成為中美兩國貿易協議的一部分。特朗普將在下月出席在日本舉行的20國集團(G20)峰會期間與中國國家主席習近平會晤。

國際貨幣基金組織(IMF)表示，如果中美貿易摩擦進一步加劇，兩國均向對方全部進口商品加徵關稅，將拖累全球國內生產總值(GDP)在短期內下滑0.3%左右。

數據方面，英國4月零售銷售按年增加5.2%，表現優於市場預期的增加4.6%。如按月計，4月零售銷售持平，市場預期為減少0.3%。美國今日稍後將公布4月耐用品訂單初值，市場預期按月跌2%，前值為升2.6%。

油價上升，紐約原油期貨現報58.55美元，升0.64美元或1.11%；倫敦布蘭特期油升0.75美元或1.11%，報68.51美元。