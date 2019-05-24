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英國首相文翠珊宣布，將於6月7日辭去保守黨黨魁職務。她表示，將會繼續擔任首相的工作直到選出新首相為止。

文翠珊在唐寧街首相府門外發表講話，提到新首相競選將在接下來一周展開。文翠珊稱，自己任內已經竭盡所能，對仍未能就脫歐協議說服國會議員感到十分遺憾。她又表示，繼任人必須就脫歐問題在國會達成共識，只有各方願意妥協，才有可能就脫歐達成一致。

她又表示，能夠為自己深愛的國家服務感到榮幸，又提到英國由女性出任首相並不會是最後一次。

昨天已有報道傳出，文翠珊今天將宣布下台的日子。據CNBC報道，前外相約翰遜(Boris Johnson)目前最有機會接棒出任下一任首相。

事實上，文翠珊於英國脫歐方案三度遭到國會否決，無法領導英國脫歐，而與反對黨工黨的談判亦未見進展，脫歐陷入僵局為文翠珊增添下台壓力。由於不滿文翠珊處理脫歐的手法，下議院領袖利雅華(Andrea Leadsom)周三深夜辭職。

文翠珊於2016年接替卡梅倫(David Cameron)出任英國首相，當時脫歐派勝出公投後，時任首相卡梅倫宣布辭職，並交棒予文翠珊，令她成為繼戴卓爾夫人後的第二位英國女首相。

在文翠珊宣布辭職後，英鎊滙價向好，兌美元最多曾升逾0.4%，最新仍升近0.2%。