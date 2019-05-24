國際財經

歐洲股市早段靠穩，因美國總統特朗普再次為中美貿易前景吹暖風，惟市場對他的言論深存懷疑，加上英國脫歐僵局未化解，抑制大市升幅。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7271點，升40點或0.56%；德國DAX指數報12023點，升70點或0.59%；法國CAC 40指數報5308點，升26點或0.51%；意大利富時MIB指數報20295點，升159點或0.79%。

道指期貨暫報25564點，升101點。

中美尚未安排新一輪高級別經貿會談，但美國總統特朗普表示，預計與中國正進行的貿易戰將很快結束，仍對在某個時點與中國達成貿易協議充滿希望。他又稱，華為是「非常危險」的，但華為問題可能成為中美兩國貿易協議的一部分。特朗普將在下月出席在日本舉行的20國集團(G20)峰會期間與中國國家主席習近平會晤。

英國政局風險升溫。《倫敦時報》昨日報道，一些親英國首相文翠珊的保守黨要員相信，她今天將宣布下台的日子。政府之後表示，把最新脫歐法案的公布日期由原定今天押後至6月初。外相侯俊偉其後重申，特朗普下月初訪英時，迎接他的首相將是文翠珊。

油價回升，但市場仍然關注貿易戰的發展，削弱油市反彈力度。紐約原油期貨扭轉上日插逾半成的頹勢，現時每桶報58.41美元，升0.5美元或0.86%；倫敦布蘭特期油亦在上日挫逾4%後回升，最新0.51升美元或0.75%，報68.27美元。

美國今日稍後將公布4月耐用品訂單初值，市場預期按月跌2%，前值為升2.6%。