國際財經

中美貿易摩擦升溫，投資者找「避風港」，美國國債受追捧，10年期國債孳息從周三收市的2.393厘跌至2.296厘，是2017年10月以來最低的收市位，單日跌幅是1月以來最大。

美國及歐洲經濟數據疲弱亦拖累美債孳息。投資者的避險取態令10年期美債孳息跌至低於3個月期美債孳息，是5月15日以來首次，再一次令市場擔心，全球經濟會步向衰退。

不少分析員認為，美債孳息有可能進一步下跌。美銀策略師Paul Ciana認為，美國10年期國債孳息有可能測試2.05厘，這是2017年9月以來的最低位。