國際財經

德國智庫Ifo經濟學家Klaus Wohlrabe認為，德國以出口為導向的汽車業，不會從目前的放緩趨勢中大幅復甦。

Wohlrabe表示，德國出口動能非常疲弱。IFO的企業景氣判斷指數5月跌幅超過預期。

他預計，歐洲央行不會採取刺激措施予以干預，但歐盟選舉之後，德國政壇將會討論如何使經濟加速增長。

Ifo此前估計，假若美國向歐洲車徵收25%關稅，長遠會令德國向美國出口的汽車大跌五成。而德國汽車的總出口將減少7.7%，相當於184億歐羅(約1614億港元)。