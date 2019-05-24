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國際貨幣基金組織(IMF)發布研究報告稱，美國對中國加徵關稅導致中美貿易減少，但雙邊貿易逆差基本沒有變化，而上升造成的成本幾乎全部由美國進口商承擔。

中美貿易緊張局勢對兩國的消費者及許多生產商均造成負面影響。雖然迄今為止對全球增長的影響較溫和，但近來的緊張局勢升級可能會嚴重挫傷商業和金融市場情緒，擾亂全球供應鏈，進而危及今年全球增長的預期復甦。

報告稱，美國和中國的消費者顯然是貿易緊張局勢的受損者。研究採用勞工統計局關於從中國進口商品價格的數據發現，因關稅上升造成的成本幾乎全部由美國進口商承擔。

從中國進口的(關稅加徵前)跨境價格幾乎沒有變化，關稅加徵後進口價格急劇上漲與關稅幅度一致。一些關稅已轉嫁給美國消費者，如對洗衣機加徵的關稅，其餘部分則由進口商通過降低利潤率吸收。關稅進一步提高可能會同樣地轉嫁至消費者。雖然對通貨膨脹的直接影響可能很小，但是通過提高國內競爭對手的價格，可能會產生更廣泛的影響。

IMF指出，中美雙邊關稅提高對雙邊貿易差額的影響有限；在全球層面，如果近期宣布和設想的中美兩國新加徵關稅的額外影響擴大到中美之間的所有貿易，在短期內，預計將使全球GDP下降三分之一個百分點，其中一半影響來自商業和市場信心效應。