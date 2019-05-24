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蓬佩奧:華為在與中國政府關係上說謊

美國國務卿蓬佩奧向傳媒稱，華為創始人任正非在其公司與北京政府的關係上說謊，華為不僅與政府緊密相連，也沒有告訴美國人民真相。

美農民獲逾1100億直接補貼 應對貿戰



美國農業部長珀杜預期，華府向農民提供160億美元補助，將紓緩農民受貿易爭拗的影響，幫助農民拓展中國以外的海外市場。

三藩市聯儲總裁:通脹將達2%指標



美國三藩市聯儲總裁Mary Daly認為，勞動市場緊張將推高通脹，正邁向2%聯儲局指標。

道指低收286點曾挫448 紐油暴瀉5.7%



中美貿易戰升級至科技戰，商務部要美方「糾正錯誤做法」才能恢復貿談，蓬佩奧則指華為有與中國政府合作，兩國分歧短期內或難解決，道指曾瀉448點，收市仍跌286點或1.11%；標指回落1.19%，能源股指數跌3.13%；納指下滑1.58%。費城半導體指數跌1.7%，高通回落1.5%，美光挫2.6%；蘋果跌1.7%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國4月新屋銷售回落6.9%，報67.3萬間，遜預期；5月Markit製造業PMI跌至50.6，是2009年9月以來最低；首次申領失業救濟人數上周減少1000人，數據勝估計。

￭ 10年期美債息尾段下滑6.5個基點，報2.32厘，盤中曾跌穿2.3厘，為一年半低位。部分孳息曲線包括10年期和3個月期再度倒掛。

￭ 美滙指數最高報98.37，是2017年5月以來最強，尾市倒跌0.19%，至97.86。英國政局不穩，首相隨時落台，鎊再創4個月低位1.2605美元，其後回穩。

￭ 紐約期金升0.9%，每盎斯收報1285.4美元。

￭ 紐約期油收市挫5.7%，兩個月來首次跌穿60美元；布蘭特期油回落4.6%。

￭ Tesla CEO馬斯克致員工電郵：第二季電動車交付量有望破紀錄，超過去年第四季的9.07萬輛。

￭ 英國股市收跌1.41%；德股跌1.78%；法股跌1.81%。

￭ 東芝此前全面暫停止向華為出貨電子零部件，經確認與美國禁運措施並不抵觸，現已重啟供貨。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9267元，較周三紐約尾盤漲93點子。

房委會首日派3.3萬新居屋申請表



新一期居屋及「白居二」周四起派發申請表，截至下午5時，房委會樂富中心共派出約3.3萬份申請表。今批居屋以五九折發售。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27172點，較恒指收市低水95點。

￭ ADR港股比例指數報27216點，較港低51點。

￭ 聯想集團(00992)董事長：集團受美國關稅措施影響不大；即使關稅措施升級，因聯想在全球業務平衡，並在多國部署供應鏈，自主生產比例達55%，可靈活調整生產策略。

￭ 李氏大藥廠(00950)以5000萬美元售醫療及相關業務附屬45.525%股權。

￭ 北大資源(00618)以11.88億人民幣，成功投得雲南玉溪3塊住宅地。