國際財經

中美貿易戰升級至科技戰，戰況愈演愈烈，中國商務部要求美方「糾正錯誤做法」才能恢復貿易談判，美國國務卿蓬佩奧則指華為與中國政府合作而「沒有向美國人說出真相」。投資者擔心兩國難於短期內解決分歧，導致全球股市下挫，道指曾瀉448點，低見25328點。紐約期油價格也一度狂瀉6.68%。避險情緒高漲，美滙指數一度升至兩年新高。

道指收市只跌286點或1.11%，報25490點；蘋果挫1.71%。標指回落1.19%，收報2822點。納指跌幅之大居三大指數之首，收市下滑1.58%，報7628點。晶片股繼續捱沽，高通跌1.52%，賽靈思(Xilinx)挫2.28%，美光下滑2.62%。同時，油價向下令能源股沽壓沉重，標普能源股指數跌3.13%。亞歐股市表現亦不濟，日股低收0.6%；英法德三大股市跌1.41%至1.78%。

美滙兩年高 紐約油失守60美元

美滙指數最高報98.37，是2017年5月以來最強，但在疲弱的經濟數據出爐後，尾市倒跌0.19%，至97.86；歐羅兌美元曾跌至1.1109的1個月低位，其後站穩在1.1194美元，回升0.28%。英國政局不穩，首相隨時落台，英鎊再創4個月低位1.2605美元，之後乘美元回落才反彈至1.2661美元，無升跌。避險資產造好，日圓漲0.7%；紐約期金升0.9%，每盎斯收報1285.4美元。10年期債息尾段下滑6.5個基點，報2.32厘，為一年半低位。

受貿易問題衝擊，油價受壓，紐約期油收市仍急挫5.7%，每桶報57.91美元，是兩個月來首次跌穿60美元；布蘭特期油挫4.6%，收報67.76美元。

160億美元補貼農民損失

美國政府為紓緩農民因貿易戰蒙受的損失，宣布以160億美元(約1248億港元)補助農民，當中有145億美元直接發給農民，並動用約14億美元購買美國農產品，用於支持食物銀行及窮人。

美國新屋銷售從3月所見的11年半高位回落，4月跌6.9%，報67.3萬間，遜預期；Markit製造業PMI從4月的52.6，跌至5月的50.6，是2009年9月以來最低；首次申領失業救濟人數上周減少1000人，較分析師估計為佳。