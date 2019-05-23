國際財經

會計軟件開發商Intuit公布，第三季淨利潤按年升16%至13.8億美元；每股經調整盈利為5.55美元，收入升13%至32.7億美元，分析員預測分別是5.4美元與32.3億美元。

消息公布後，Intuit市後時段股價升2%。

Intuit預期，第四季每股淨虧損、每股經調整盈利與收入，分別介乎16至14美仙、6.67至6.69美元，以及67.4至67.6億美元。分析員預期該公司第三季淨虧損、每股經調整盈利與收入，分別為16美仙、6.66美元與66.6億美元。