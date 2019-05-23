國際財經

中美兩國貿易爭拗升溫，資金避開較高風險產品，全球股市下滑，外圍油價也受拖累，錄得今年以來最大單日跌幅，收市創下近兩個月來最低。

紐約7月期油收市跌3.51美元或5.7%，每桶報57.91美元，是3月12日以來最低。

倫敦布蘭特7月期油收市跌3.23美元或4.6%，每桶報67.76美元，是3月25日以來最低。

Informa Economics分析員Marshall Steeves指出，貿戰前景不明，避險情緒高漲，是股市與油價大跌元兇。同時，紐約期油跌穿200天移動平均線支持位60.55美元及60美元關，觸發技術性沽盤湧現，加劇跌勢。

Long Leaf Trading高級商品分析員James Hatzigiannis認為，貿戰直接影響全球原油需求增長前景，因此預期在貿戰未有解決跡象前，油價易跌難升。不過，周四的跌幅顯著，他估計明天有技術性反彈。

Steeves相信，中東局勢一旦有緊張情況，對油價也有支持作用，但如果相反，局勢未有惡化，則油價也會相應滑落。

不過，巴克萊分析員Amarpreet Singh看法較樂觀，相信石油出口國組織一旦落實延續減產協議，布蘭特油價有望回升至70美元之上。