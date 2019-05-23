國際財經

美國最新公布的製造業數據、新屋銷售數據均差於市場預期，加上市場憂慮中美貿易戰升級，紐約期油急滑逾5%，都不利華爾街的投資氣氛，美股持續受壓，道指早段急挫逾400點後，中段續下試即市新低，跌幅暫時最多達428點，低見25347點。

截至本港時間凌晨約零時58分，道指報25356點，跌420點或1.63%；標普500指數報2809點，跌46點或1.64%；納指報7593點，跌157點或2.04%。

國際緊張關係似乎還將延續下去，風險資產承壓，避險資產受追捧。經濟學家對前景感到愈來愈悲觀。高盛認為，中美僵局繼續維持下去的機會率很高，野村證券則預測源於關稅問題的國際緊張關係，還會全面升級。此外，亦有分析認為，僵局不可能一夜之間找到解決方案，如何適應一個大國崛起，是美國及西方世界長期以來都在考慮的問題，這個適應過程也許需要20、30年時間。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1000人，至21.1萬人，低於市場預期，首次申請失業救濟人數意外跌至5周低位。不過，美國5月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為50.6，差於市場預期52.5。美國4月新屋銷售按月下跌6.9%，以年率計達到67.3萬間，低於預期的67.5萬間。

個股方面，持續有多家航空公司向波音就737 MAX停飛索賠，消息拖累波音股價跌1.96%；另外，科技戰憂慮持續對相關股份造成影響，智能手機晶片巨頭高通遭加州地區法院裁定違反反壟斷法，被多家投行下調投資評級，股價現挫3.33%；愛爾蘭數據保護委員會(DPC)開始調查谷歌(Google)在歐盟的廣告交易中的數據處理，是否違反了歐盟GDPR隱私法，該股現跌1.64%。

避險情緒升溫之下，美國國庫券市場受追捧，債券價格上揚令債息下滑，10年期債息現時大跌8.29個基點，報2.303厘，創2017年11月以來新低。美元兌主要貨幣滙價先升後跌，ICE美滙指數由即市高位98.37回落，跌穿98關口，現時報97.87，為暫時盤中新低，倒跌0.17%。

英國脫歐方面，《倫敦時報》引述政府內部消息人士透露，由於內閣不接受首相文翠珊在脫歐問題上的立場，她可能在5月24日辭去首相職位，脫歐僵局勢必影響市場情緒，同時今日歐洲議會選舉將正式開始投票，民粹主義的擔憂勢將加劇。

另外，最新經濟數據顯示，歐羅區5月經濟依然低迷，製造業PMI連續4個月在盛衰分界線以下，歐股收市向下。英國富時100指數報7231點，跌103點或1.41%；德國DAX指數報11952點，跌216點或1.78%；法國CAC 40指數報5281點，跌97點或1.81%；意大利富時MIB指數報20136點，跌436點或2.12%。

油價大跌，紐約期油現時每桶報57.97美元，跌3.45美元或5.62%；布蘭特期油則跌3.52美元或4.96%，每桶報67.47美元。