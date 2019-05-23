國際財經

美國最新製造業數據、新屋銷售數據均差於市場預期，加上市場憂慮中美貿易戰升級，不利投資氣氛，美股持續受壓，道指續挫逾300點。

截至本港時間晚上11時05分，道指報25452點，跌324點或1.26%；標普500指數報2821點，跌35點或1.23%；納指報7637點，跌113點或1.46%。

國際緊張關係似乎還將延續下去，風險資產承壓，避險資產受追捧。經濟學家對前景感到愈來愈悲觀。高盛認為，僵局繼續維持下去的機會率很高，而野村證券則預測源於稅收問題的國際緊張關係，還會全面升級。此外，亦有分析認為，僵局不可能一夜之間找到解決方案，如何適應一個大國崛起，是美國及西方世界長期以來都在考慮的問題，這個適應過程也許需要20、30年時間。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1000人，至21.1萬人，低於市場預期，首次申請失業救濟人數意外跌至5周低位。不過，美國5月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為50.6，差於市場預期52.5。美國4月新屋銷售按月下跌6.9%，以年率計達到67.3萬間，低於預期的67.5萬間。

個股方面，持續有多家航空公司向波音就737 MAX停飛索賠，消息拖累波音股價跌逾1%；另外，科技戰憂慮持續對相關股份造成影響，智慧手機晶片巨頭高通遭加州地區法院裁定違反了反壟斷法，被多家投行下調評級，現挫逾2%；愛爾蘭數據保護委員會(DPC)開始調查谷歌(Google)在歐盟的廣告交易中的數據處理，是否違反了歐盟GDPR隱私法，該股現跌0.84%。

英國脫歐方面，英國《倫敦時報》引述英國內部消息人士透露，由於政府不接受首相文翠珊在脫歐問題上的立場，她可能在5月24日辭去首相職位，脫歐僵局勢必影響市場情緒，同時今日歐洲議會選舉將正式開始投票，民粹主義的擔憂勢將加劇。

另外，最新經濟數據顯示，歐羅區5月經濟依然低迷，製造業PMI連續4個月在盛衰分界線以下，歐股持續向下。英國富時100指數報7235點，跌99點或1.35%；德國DAX指數報11989點，跌179點或1.48%；法國CAC 40指數報5295點，跌83點或1.55%；意大利富時MIB指數報20207點，跌365點或1.78%。

油價大跌，紐約期油現時每桶報58.34美元，跌3.08美元或5.01%；布蘭特期油則跌2.91美元或4.1%，每桶報68.08美元。