國際財經 時事脈搏

歐盟執委會的發言人在被問及英國脫歐問題時表示，歐盟正把工作重點放在積極的議程上，而其他都不在其考慮範圍之內。

發言人Margaritis Schinas在布魯塞爾表示，關注歐盟的積極議程，這是很重要，其他的都不在考慮範圍內。

Schinas重申，陷入僵局的英國脫歐條約不能改動，但有關英國脫歐後歐盟與英國未來關係的政治宣言可以重新審議。

當被問及如果英國首相文翠珊一如預期辭職，歐盟與英國任何一位新領導人的關係時，Schinas表示，歐盟也隨時準備與英國首相對話。