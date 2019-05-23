國際財經

在中美貿易戰陰霾未散之際，英國政局動盪進一步打撃投資氣氛，美股早段下滑，道指一度挫逾300點。油價同樣走低，紐約期油失守60美元大關。

截至本港時間晚上9時57分，道指報25375點，跌401點或1.56%；標普500指數報2817點，跌39點或1.37%；納指報7631點，跌119點或1.54%。

英國《倫敦時報》報道，英國首相文翠珊將於明日宣布辭職，再度加劇市場對英國政局不穩的憂慮。同時，繼保守黨下議院領袖利雅華(Andrea Leadsom)因不滿文翠珊新的脫歐方案宣布辭職後，英國廣播公司(BBC)指可能有更多閣員將辭職。

中美貿易戰方面，中國商務部新聞發言人高峰表示，美方最近動作不斷，致使貿易磋商嚴重受挫，中方的立場始終是明確的，如果美方想要繼續談就要拿出誠意，糾正錯誤做法，只有平等相待磋商才有可能繼續。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數21.1萬人，按周減少1000人，預期為增至21.5萬人。另外，稍後將公布4月新屋銷售數據，市場預料為67.5萬間。

個股方面，高通(Qualcomm)遭加州地區法院裁定違反了反壟斷法，遭多家投行下調評級或目標價，股價早段跌逾3%。美國零售商百思買(Best Buy)公布上季業績，調整後每股盈利1.02美元，遠勝預期的0.86美元，但股價早段仍跟隨大市跌近4%。

油價大跌，紐約期油現時每桶報58.77美元，跌2.65美元或4.31%；布蘭特期油則跌2.58美元或3.63%，每桶報68.41美元。