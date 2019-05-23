國際財經

上周英鎊/美元錄得五連跌，並跌至4個月新低1.2712，主要由於英國脫歐談判一直未有進展，工黨發言人上周五(5月18日)更表示，與首相文翠珊政府長達6周的談判破裂，並表示會投票反對脫歐協議，加上中美貿易戰升級，美滙指數受避險情緒影響上漲而拖累英鎊。

不過，本周初美國政府放鬆對華為的禁制令，給予華為90日的緩衝期，使市埸對中美貿易摩擦的憂慮稍為消退。更重要的是，市場消息指英國首相文翠珊(Theresa May)在周二(5月21日)提出的新脫歐協議中準備給議員進行第二次公投的選項，脫歐前景看來並沒有市埸想像這般絕望，英鎊/美元在當晚11點文翠珊解釋其新協議內容之前一度反彈逾100點至日內高位1.2810。

可惜的是，英鎊/美元反彈只是曇花一現，市埸在認真解讀新協議後仍未對脫歐進程重拾信心，滙價很快掉頭回落，幾乎回吐此前所有漲幅。周三(5月22日)工黨領導人亦抨擊文翠珊的新版脫歐協議內容過於軟弱，並建議暫緩將這份協議交付表決，令文翠珊希望在辭任前完成脫歐的目標更是遙不可及。除了政局隱憂，昨天公布的英國4月消費物價指數(CPI)和4月生產物價指數(PPI)等通脹指標表現大部分遜於預期，進一步拖累英鎊走勢。直至今日(5月23日)為止，英鎊進一步跌至1.2601，再創自1月3日以來的近5個月新低。

技術分析方面，英鎊/美元自5月3日升至1.3173後見頂大幅回落，在日線圖形成下降通道，更跌穿了強力支持位1.2770(由1月3日低位1.2397升至3月13日的高位1.3377的61.8%斐波納契回吐水平)。雖然以今日低位1.2601計算，英鎊/美元已較5月初高位下跌近600點，日線圖RSI亦顯示滙價進入嚴重超賣區，但滙價目前仍反彈乏力。在脫歐談判沒有進展之前，英鎊/美元似乎升穿下降通道的機會十分低，並有機會進一步下探1.2500，甚至是年初低位1.2396。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元升至1.2700-1.2720區域沽出，下望1.2525，升穿1.2755止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd