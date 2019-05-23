國際財經

受中美貿易戰或演變成科技戰的困擾，加上英國首相文翠珊據報即將下台，以及歐羅區PMI數據遜預期，市場恐慌情緒進一步升溫，歐洲股市中段下挫逾1%。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7222點，跌111點或1.52%；德國DAX指數報11938點，跌230點或1.89%；法國CAC 40指數報5280點，跌98點或1.84%；意大利富時MIB指數報20185點，跌387點或1.89%。

道指期貨暫報25515點，跌256點。

美國出招封殺華為，全球多個企業先後決定配合華府的出口禁令，暫停與華為的業務往來。《華爾街日報》引述消息人士稱，美國政府可能把更多中國企業納入與華為相同的採購黑名單，此舉勢令兩國貿易爭拗進一步升級。

中國外長王毅批評，美國無端打壓華為這類中國民營企業是典型的經濟霸凌行為，強調若美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。

英國面對脫歐政局動盪，有報道指文翠珊將於明日宣布辭職。文翠珊此前以第二次脫歐公投及跟歐盟打造緊密貿易關係兩者為誘餌，冀爭取更多議員支持，惟執政保守黨內的強硬脫歐派或在野工黨皆大力反對。

另外，繼保守黨下議院領袖利雅華(Andrea Leadsom)因不滿文翠珊新的脫歐方案宣布辭職後，英國廣播公司(BBC)稱可能有更多閣員將辭職，拖累英鎊滙價一度低見逾4個月新低。

數據方面，歐羅區5月製造業採購經理指數(PMI)初值為47.7，低於預期的48.1。德國5月製造業PMI初值為44.3，低於預期的44.8。法國5月製造業PMI初值為50.6，高於預期及4月終值的50。

美國稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，以及4月新屋銷售數據，料分別增加3000人至21.5萬人，以及減少1.7萬戶至67.5萬戶。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報60.32美元，跌1.1美元或1.79%；倫敦布蘭特期油跌1.27美元或1.79%，報69.72美元。