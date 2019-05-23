國際財經

華為遭美國打壓事件持續發酵，美方據報未來或將更多中國企業加入封殺黑名單，中美關係恐進一步轉差，加上英國首相文翠珊據報即將下台，兩大政經事件夾擊下，歐洲股市早段下挫。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7287點，跌47點或0.64%；德國DAX指數報12051點，跌117點或0.97%；法國CAC 40指數報5330點，跌48點或0.89%；意大利富時MIB指數報20406點，跌166點或0.81%。

道指期貨暫報25596點，跌175點。

美國出招封殺華為，全球多個企業先後決定配合華府的出口禁令，暫停與華為的業務往來。《華爾街日報》引述消息人士稱，美國政府可能把更多中國企業納入與華為相同的採購黑名單，此舉勢令兩國貿易爭拗進一步升級。

中國外長王毅批評，美國無端打壓華為這類中國民營企業是典型的經濟霸凌行為，強調若美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。另外，北京政府據報正在考慮需要時，是否向華為提供援助。至於美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，美國政府在未來個多月內，不會對再上調中國進口商品關稅有任何決定，而總統特朗普與中國國家主席習近平可能會在6月底見面。

英國脫歐使政局動盪，《倫敦時報》報道，首相文翠珊將於明日宣布辭職。文翠珊此前以第二次脫歐公投及跟歐盟打造緊密貿易關係兩者為誘餌，冀爭取更多議員支持，惟執政保守黨內的強硬脫歐派或在野工黨皆大力反對。執政保守黨下議院領袖利雅華(Andrea Leadsom)更因不滿文翠珊新的脫歐方案，宣布辭職。

5年一次的歐洲議會選舉將於今日起一連4日進行。歐洲整體經濟欠佳，且缺乏增長動力，加上恐怖襲擊陰霾不散，難民危機持續發酵，民粹主義愈益活躍，英國脫歐陷入僵局等等的情況下，歐盟5億選民可利用選票踢走不合心意的代表，歐洲政壇隨時大洗牌，為歐羅滙價倍添疑慮。

美上周原油庫存意外增加，以及中美貿易衝突或打擊內地需求，拖累油價下跌。紐約原油期貨延續昨日挫逾2%的頹勢，現時每桶報60.97美元，跌0.45美元或0.73%；倫敦布蘭特期油亦在上日跌逾1%後，現時續跌0.57美元或0.8%，報70.42美元。

歐羅區今日稍後將公布5月製造業採購經理指數(PMI)，市場預料由47.9升至48.1。美國亦會公布上周首次申請失業救濟人數，以及4月新屋銷售數據，料分別增3000人至21.5萬人，以及減少1.7萬戶至67.5萬戶。