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今日 12:59 國際財經

馬斯克拉斯維加斯建3.8億高速隧道系統獲批

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美國拉斯維加斯會展和觀光局(Las Vegas Convention and Visitors Authority)批出與馬斯克(Elon Musk)旗下Boring公司簽訂的4860萬美元(3.79億港元)合約，為該市龐大的會議中心建設一個地下運輸系統。

Boring在今年3月表示，該系統包括兩條隧道，供高速自動駕駛電動車輛通行，每小時最多可運送1.1萬人。

項目預料於2021年1月的國際消費電子展(CES)舉行前完成；但馬斯克3月時表示，該系統有望在今年底前投入運作。

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