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今日 12:34 國際財經

法財長:雷諾日產聯盟現狀必須改變

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法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，法國雷諾汽車(Renault)與其日本合作夥伴日產之間的聯盟必須改變。

勒梅爾在經濟合作與發展組織(OECD)的會議上表示，目前雷諾-日產聯盟的現狀不能繼續下去，現狀正在削弱雷諾整個集團，因此必須向前推進，取得進展，鞏固聯盟。

雖然雷諾早前曾要求更換日產的領導層，但後者表明，西川廣人將繼續擔任社長一職。

日產董事會的組成對雷諾-日產聯盟有重大影響。他們之間的不平等關係，即規模較小的雷諾在日產擁有更大的股份，長期以來一直是摩擦的根源。

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