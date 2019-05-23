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今日 06:28 國際財經 中國財經

美初創企業控華為高層涉偷商業機密

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《華爾街日報》引述法庭文件稱，美國一間晶片初創企業指控華為副董事長Eric Xu，涉及合謀偷取該公司的商業機密。

案件將於6月3日在得克薩斯州聯邦法庭開審。

原訴CNEX Labs指控華為在中國一間大學協助下，涉及進行為期多年的合謀行動，偷取集團的機密。根據CNEX陳述的案情，該公司正研發一項有助數據中心所用電腦硬件提升效能的技術，華為在一名中國大學教授協助下，非法掌握了有關技術。CNEX與華為自2017年開始便出現爭拗。

華為與CNEX未有回應傳媒相關查詢。

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