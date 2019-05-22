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今日 05:04 國際財經

科技股再陷恐慌 道指收市挫100點

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《紐約時報》報道，中國視頻監控設備供應商海康威視(002415.SZ)可能被列入美國的中資企業黑名單，令市場擔心更多科技公司會受中美貿易戰牽連，加上晶片商高通(Qualcomm)遭美國法院裁定違反反壟斷法，拖累科技股下挫，美股三大指數周三偏軟。英鎊在首相文翠珊隨時下台的陰霾下，再創4個月新低。

道指一度跌122點，低見25755點，收市仍挫100點或0.39%，報25776點。標指下滑0.28%，收報2856點。納指回落0.45%，收報7750點。高通大跌10.86%，拖累其他科技股，費城半導體股指數回吐2.12%，英特爾下滑1.03%，美光與博通都跌逾2%。道指成分股之中，表現最差的是蘋果，跌幅達2.05%，高盛回落1.80%，波音倒退1.66%。另外，特斯拉下滑6.02%，為2016年底以來首次收市低於200美元。

高通瀉10% 被裁違反反壟斷法

另一方面，Lowe's和Nordstrom兩家百貨公司的季度業績令人失望，股價分別瀉11.85%和9.25%，令零售股受壓，惟大型折扣零售商Target業績理想，股價逆市升7.78%。

聯儲局於香港時間周四凌晨2時公布5月會議紀錄，表示即使經濟狀況有所改善，利率在一段時間內也不會有任何變動；官員們認為，保持耐心的做法在一段時間內仍然合適。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）周三表示，美國利率現在的水平適當，儘管他個人略嫌緊縮，認為去年12月其實不應該加息；至於減息方面，相信未到時候，如果通脹持續令人失望，局方才可能考慮減息。紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）在另一場合稱，利率水平適當，通脹壓力幾乎不存在。波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）早前則說，中美貿易糾紛引起的不穩定性，將增加美國經濟的下行風險，令聯儲局有更多理由保持耐性。

新脫歐方案劣評 英鎊再跌

歐股個別發展，其中英股受惠鎊疲弱，上揚0.07%。亞洲日股幾乎平收。

美滙指數靠穩報98.08。英國續受脫歐問題困擾，文翠珊最新脫歐方案劣評如潮，連相位也可能不保，英鎊再創4個月新低，最低報1.2625美元，尾段報1.2662美元，挫0.32%。紐約期金跌0.2%，每盎斯收報1274.2美元。

美國原油庫存上周增加470萬桶，分析師預計減少59.9萬桶。消息導致油價下跌，布蘭特期油收市每桶報70.99美元，跌1.7%，紐約期油跌至61.42美元，下滑2.7%。

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