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今日 00:11 國際財經

努欽:加徵關稅影響民生 曾咨詢沃爾瑪意見

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美國財長努欽表示，華府關注加徵中國貨關稅對美國消費者可能構成影響，他曾經就此事咨詢沃爾瑪財務總監Brett Biggs，而當局將會在30至45天內決定是否擴大加徵關稅的範疇。

華府近期將總值2000億美元中國貨的關稅率，由10%升至25%，並且研究向餘下3000億美元中國進口貨品加徵關稅。努欽周三向國會眾議院金融委員會聽證會作供時指出，白宮仍未就擴大徵稅範疇作出決定，但關注一旦徵稅對美國民生的影響，他曾就此事詢問沃爾瑪高層的意見。

努欽又指出，人民幣貶值也是華府考慮擴大關稅的重點因素之一。

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