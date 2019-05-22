國際財經

市場觀望聯儲局稍後公布的上次會議紀要，加上貿易戰前景仍未明朗，投資偏審慎，美股早段偏軟，道指一度跌近百點。

截至本港時間晚上9時52分，道指報25791點，跌85點或0.33%；標普500指數報2855點，跌9點或0.32%；納指報7762點，跌22點或0.29%。

投資者關注聯儲局稍後公布的上次貨幣政策會議紀要。有分析指出，如果會議記錄釋放出鷹派的訊號，或對大市造成新一輪衝擊。不過，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)今日重申，即使美國經濟增長維持動能，但如果通脹進一步疲軟，可能會促使聯儲局減息。

中美貿易戰方面，外電引述消息人士透露，美國正考慮切斷海康威視(002415.SZ)等5家中國公司的供應，將範圍由華為擴大至視頻監控領域的企業。

另外，沃達豐(Vodafone)、英國電訊旗下EE及部分亞洲營運商稍早紛紛宣布取消華為新款5G手機的供應或預訂，此舉加劇市場對貿易戰升級至科技戰的憂慮。

數據方面，美國能源資訊局(EIA)稍後將公布上周原油庫存數據，預料將減少170萬桶，汽油與精煉油庫存分別預期跌85萬桶及50萬桶。

個股方面，美國法官裁定高通(Qualcomm)違反反壟斷法，雖然高通強烈反對法官就案件的裁決，並將尋求上訴，但股價早段仍受消息拖累挫近一成。

油價走低，紐約期油現時每桶報62.47美元，跌0.66美元或1.05%；布蘭特期油則跌0.4美元或0.55%，報每桶71.78美元。