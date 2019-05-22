國際財經

上周美元/加元表現反覆，自上周三(5月15日)加拿大公布核心CPI數據遜於預期後，美元/加元升至當日高位1.3491，但當晚公布的美國5月10日當週EIA原油庫存增加543.1桶，遠超預期，由於此前公布的API原油庫存令市場對於EIA原油庫存增加早有心理準備，反而EIA汽油庫動變動遠低預期則出乎市埸意料，這使美元/加元在短短數小時跳水近70點。

不過，英國保守黨和工黨的談判破裂令英國硬脫歐風險上升，拖累英鎊暴跌和推動美滙指數大幅上升，令美元/加元在上周四(5月16日)跌至近一周新低1.3398後走勢逆轉，翌日更一度反彈至3周高位1.3511。不過，上周五(5月17日)紐約時段，有市場消息指美國準備取消對加拿大和墨西哥的鋼鋁關稅，令美元/加元在高位面臨不少沽壓，滙價當日回吐不少升幅，並在本周初進一步下跌，今日(5月22日)更進一步下滑至1.3381，創下一周低位。

今日(5月22日)零晨4時30分美國公布了上周的API原油庫存變動數據，原油庫存和汽油庫存皆有增加，超出預期。若今晚10時30分公布的EIA庫存數據中沒有太大意外，應該對美元/加元的影響並不會太大。另外，加拿大亦會於今晚8時30分公布3月零售銷售數據，到時或會為反覆上落的加元帶來更明確的方向。

技術分析方面，美元/加元剛剛跌穿了10周支持線，並在1.3400至1.3500區間作窄幅波動，而在日線圖中仍然處於上升通道中。除非中美貿易戰形勢有變，或者油價進一步上升，否則美元/加元短期內仍然會於上升通道中運行，並嘗試上探1.3500阻力位。

交易策略方面，我們早前於5月2日1.3300所定的買盤已取消。短期內待美元/加元跌至1.3350至1.3360買入，上望1.3480，跌穿1.3300止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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