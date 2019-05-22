國際財經

美國有傳考慮將5家中國企業列入黑名單，加上英國脫歐前景未明朗，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7363點，升34點或0.47%；德國DAX指數報12191點，升48點或0.4%；法國CAC 40指數報5393點，升8點或0.15%；意大利富時MIB指數報20682點，跌15點或0.07%。

道指期貨暫報25874點，跌1點。

美國據報正考慮切斷海康威視(002415.SZ)等5家中國公司的供應，將對華黑名單範圍由華為擴大至視頻監控領域的企業。此外，美國有傳是因為不滿中美貿易談判停滯不前，因而向華為實施打壓措施。

中國外交部表示，中方已經一再表明反對美國濫用國家力量，肆意抹黑和打壓包括中國企業在內的其他國家企業的一些做法。

數據方面，英國4月消費物價指數(CPI)按年上升2.1%，3月升1.9%，市場預期升2.2%，亦不及英倫銀行早前預期。意大利國家統計局預期，今年經濟增長率0.3%，11月時預期增長1.3%，主要是國際貿易放緩及歐洲經濟前景轉弱，以及該國去年下半年意外陷入短暫衰退。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布上周原油庫存數據，預料將減少170萬桶，汽油與精煉油庫存分別預期跌85萬桶及50萬桶。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報62.67美元，跌0.46美元或0.73%；倫敦布蘭特期油報71.92美元，跌0.26美元或0.36%。