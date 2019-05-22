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今日 18:08 國際財經

日本4月對華出口跌逾6%

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日本財務省公布，當地4月出口額按年減少2.4%；進口額則因原油和通訊設備等進口增加而增長6.4%。

從國家和地區來看，對華出口減少6.3%，進口則增長5.9%。分析指出，中美貿易摩擦令中國的設備投資和生產活動低迷，可能使日本的對華出口受到了影響。其中，半導體等製造裝置出口減少41%，智能手機和電腦的半導體等電子零部件亦減少了21.5%。

另外，日本上月貿易順差604億日圓。雖然連續第3個月保持順差，但由於受中國經濟減速影響對華出口表現低迷，順差額較去年同期大幅減少九成。

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