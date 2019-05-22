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繼東方航空(00670)、中國國航(00753)及南方航空(01055)後，內地再有航企向美國飛機製造商波音索賠。廈門航空針對10架波音737 MAX飛機長時間停飛造成的損失，將向波音提出索賠。

廈航從今年3月11日起，正式停飛10架波音737 MAX飛機，並將飛機停放於廈門和福州機場進行封存。考慮到沿海地區空氣鹽分含量高、颱風季節將至，飛機長時間停放可能對安全造成不利影響，廈航將在保證安全的前提下，把停場的737 MAX飛機調機至低溫、乾燥的西北地區機場停放封存。