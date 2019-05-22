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今日 17:29 國際財經

沙地阿美將購買美國天然氣

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沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)將購買美國液化天然氣(LNG)。

沙地阿美將從Sempra Energy位於得州的亞瑟港項目購買LNG。雙方已經簽署暫定協議，預計將就一份長達20年的購買協議進行談判並作出最終敲定，涉及亞瑟港LNG出口項目每年提供500萬公噸的供應規模。

此外，協議還包括對亞瑟港項目一期進行25%股權投資進行談判，並作出最終敲定。

傳統上，沙地是美國的主要石油供應方，但隨着美國頁岩油革命的出現，美國能源部預計明年該國將成為淨能源出口國。

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