國際財經

南韓國家智庫南韓開發研究院(KDI)把2019年南韓經濟增長預測，由原來的2.6%下調至2.4%，主要是受到內需和出口雙雙低迷所拖累。明年經濟則緩慢復甦，預料增長2.5%。

研究院稱，下調經濟增長預期的最大原因是外部經濟環境惡化的速度，快於去年下半年預期的水平，使出口對經濟增長的貢獻率下降，而南韓經濟景氣主要取決於出口。研究院預測，今年南韓出口額將減少6%，明年的增長率也止於2.3%。

研究院認為，儘管經濟不景氣，但受政府就業政策帶動，今明兩年失業率仍維持去年的3.8%水平。