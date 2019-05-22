國際財經

路透報道，雖然智能手機業務是日本電子巨擘索尼(Sony)為數不多的弱項之一，社長吉田憲一郎表示，公司視智能手機業務為其品牌組合中不可或缺的一部分。

吉田憲一郎稱，Sony把智能手機視為用於娛樂的硬件，是令其硬件品牌可持續的必需部分。年輕一代不再看電視，他們最先接觸的就是智能手機。

此前有部分投資者呼籲Sony放棄持續虧損的智能手機業務，而吉田的表態無疑是駁斥了這一呼聲。

早前有報道稱，Sony計劃關閉位於北京的智能手機工廠及裁員，以削減該項虧損業務的成本。