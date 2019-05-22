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今日 15:44 國際財經

貿戰愈演愈烈 歐股早段個別走

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中美緊張關係恐進一步升溫，美國有傳考慮將5家中國企業列入黑名單，加上英國脫歐前路暗淡，市場又觀望歐洲央行行長德拉吉稍後發表講話，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報7365點，升36點或0.5%；德國DAX指數報12142點，跌不足1點或0.01%；法國CAC 40指數報5386點，升1點或0.02%；意大利富時MIB指數報20666點，跌32點或0.16%。

道指期貨暫報25840點，跌35點。

美國據報正考慮切斷海康威視(002415.SZ)等5家中國公司的供應，將對華黑名單範圍由華為擴大至視頻監控領域的企業。此外，美國有傳是因為不滿中美貿易談判停滯不前，因而向華為實施打壓措施。

不過，中國駐美國大使崔天凱強調，中國對美國的談判大門仍然打開，北京已經準備好與華府繼續就貿易磋商，解決貿易不平衡問題，以及準備採購更多美國產品及服務。

英國脫歐困局難破解。英國首相文翠珊提出新版脫歐方案，將由國會下議院在下月初進行表決。她表示，若議員通過她的脫歐方案，將容許國會就是否舉行二次公投進行投票。但分析料新方案過關的機會仍然不高。

中美兩國貿易爭拗升級，引發市場需求放緩關注，加上美國上周原油庫存增加，拖累油價走軟。紐約原油期貨現時每桶報62.48美元，挫0.65美元或1.03%；倫敦布蘭特期油報71.68美元，跌0.5美元或0.69%。

英國今日稍後將公布4月CPI數據，市場預期按季和按年分別增長0.7%及2.2%。美國能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存數據，料將減少170萬桶，汽油與精煉油庫存分別預期跌85萬桶及50萬桶。

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