國際財經

印度反壟斷監管機構正評估電子商務行業，或影響亞馬遜 (Amazon)和沃爾瑪(WalMart)旗下的Flipkart。

《華爾街日報》引述調查報告顯示，印度競爭委員會正試圖了解電子商務行業的演變、該行業的方法和戰略、商業實踐，以及對競爭的影響，包括產品按類別銷售的百分比、庫存操作、定價決策的制定方式以及總銷量等。

印度企業事務部官員表示，假若有一天亞馬遜要收購沃爾瑪控制的Lipkart，那便可能形成完全的壟斷，因此這需要被制約。