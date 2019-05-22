國際財經

美國總統特朗普政府放寬對中國電訊商華為的禁令後，市場情緒轉向願承擔風險，美元兌歐羅及兌日圓上揚。

ICE美滙指數升0.12%至98.051。

前一天，美國商務部公布，放寬對華為的禁令，容許其可在90天內購買美國產品與技術，維持現有客戶服務。有交易商揣測，此舉反映華為禁令的衝擊較預期大，以致華府受到國內大企業壓力而須暫時放寬，令到情況存在變數，投資者願意承擔較高風險，避險貨幣受壓。

美元兌日圓升0.5%，報110.59。美元兌歐羅升0.1%至1.116。英國脫歐前景未明，美元兌英鎊也偏強。