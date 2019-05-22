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羅森格倫:沒清晣訊號促使儲局改變利率

波士頓聯儲總裁羅森格倫稱，美國失業率處於紀錄低水平，聯儲局理應加息，但面對低通脹則理應減息，目前並無清晣訊號促使局方調整利率。

Nordstrom首季業績遜預期 市後股價急挫



百貨商Nordstrom首季淨賺3700萬美元，低於去年同期的8700萬美元，每股盈利遜預測，市後股價跌逾9%。

文翠珊:脫歐方案若過關 國會可表決二次公投



英國首相文翠珊提出新版脫歐方案，由國會下議院下月初表決，若獲通過，她將讓國會表決是否舉行二次公投。

晶片股集體翻生 道指收市漲197點



華為獲寬限90日購買美國晶片，投資者緊張情緒稍緩和，晶片股反彈，道指曾漲218點，收市升197點或0.77%；標指揚0.85%，原材料股漲1.51%，科技股升1.2%；納指漲1.08%。費城半導體指數彈2.13%，高通、英特爾、美光、賽靈思股價升逾1%至4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國全國房地產商協會(NAR)公布，4月現樓銷售按月跌0.4%，遜預期。

￭ Home Depot第一季盈利按年升4.53%，每股盈利勝預期。

￭ J.C. Penney首季淨虧損倍增至1.54億美元；每股經調整虧損高於預測。

￭ Kohl's首季業績遜估計，調低全年盈利預測。

￭ 蘋果推首款8核MacBook Pro手提電腦，起售價1799美元和2399美元。

￭ 英鎊曾跌至1.2685美元，其後倒升0.7%，美市尾段回跌0.18%，因文翠珊新脫歐方案在國會闖關機會料不高。美滙指數曾高見98.13，尾段報98.04，升0.11%，美元兌日圓揚0.4%。

￭ 紐約期金盤中跌至1269美元，收市每盎斯報1273.2美元，下滑4.1美元或0.3%。

￭ 布蘭特期油升0.3%，每桶收報72.18美元；紐約6月期油挫0.2%。

￭ 英法德股市升0.25%至0.85%。

￭ 華為在倫敦發布新款旗艦手機榮耀(Honor)系列，榮耀20及榮耀20 Pro採用麒麟980人工智能晶片、6.26英吋屏幕及3200萬像素相機。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9343元，較周一紐約尾盤漲56點子。

摩通料今年下半年港樓價再升5%



摩根大通報告預料，美國利率走勢偏向溫和，但中國經濟放緩，預期下半年本港樓價只升5%，全年計升近10%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報27653點，較港收市低4點。

￭ 夜市期指收報27573點，較昨日恒指收市低水84點。

￭ 騰訊(00700)主席馬化騰：關注貿易戰會不會變成科技戰。

￭ 宏安(01243)與旭輝(00884)的油塘曦臺公布5號價單共37伙，包括「樓王」單位及連天台特色戶。

￭ 太古地產(01972)以代價23.75億元，售北角英皇道625號50%權益。

￭ 志高(00449)售佛山一個物業，作價4.5億人民幣；同時獲拆遷補償3.58億人民幣。

￭ 英皇證券(00717)中期盈利3763.8萬元，按年減少89.87%。

￭ 中國生物製藥(01177)第一季盈利按年升11.1%，派季息2仙。

￭ 萊爾斯丹(00738)全年虧損2803.2萬人民幣，不派末期息，但派特別息每股35港仙。

￭ 桑德(00967)全年虧蝕10.02億人民幣，不派末期息。