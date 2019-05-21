國際財經

可能獲提名成為美國聯儲局理事的經濟師Judy Shelton表示，如果進入聯儲局，將會為局方帶來不一樣的思維方式，以及將尋求改變聯儲局現時制定利率的觀念，更重視市場導向。

曾出任總統特朗普經濟顧問的Shelton，以往曾與白宮官員會面，討論成為聯儲局理事提名者。不過，白宮近期表示，已沒有進行提名出任聯儲理事程序。Shelton接受《華爾街日報》訪問時表示，如果真的進入聯儲局，最希望改變儲局現有制訂利率的模式，因為太過於機械式。她希望，討論利率升跌時更重視市場訊息。