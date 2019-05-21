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今日 05:50 國際財經

美貿易代表指民主黨態度佳 審理美墨加協議有進展

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美國資深共和黨參議員John Thune表示，貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)向他指出，與民主黨籍國會眾議院議長佩洛西仍在討論審議美墨加協議情況，但感到民主黨的協商態度良好，情況向好的方向進展。

Thune指出，萊特希澤沒有定下國會表決協議的時間表，決定權在佩洛西之手，但他個人期望，美國國會在8月休會前可審議美墨加協議。

萊特希澤又指出，雖然美國國會無權修改協議字眼，但仍有其他方式，可以解決民主黨對墨西哥勞工保障及環保問題的關注。

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