國際財經

美國資深共和黨參議員John Thune表示，貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)向他指出，與民主黨籍國會眾議院議長佩洛西仍在討論審議美墨加協議情況，但感到民主黨的協商態度良好，情況向好的方向進展。

Thune指出，萊特希澤沒有定下國會表決協議的時間表，決定權在佩洛西之手，但他個人期望，美國國會在8月休會前可審議美墨加協議。

萊特希澤又指出，雖然美國國會無權修改協議字眼，但仍有其他方式，可以解決民主黨對墨西哥勞工保障及環保問題的關注。