國際財經

華為獲寬限90日購買美國晶片，投資者緊張情緒稍為緩和，推高歐美股市，晶片股全面反彈，道指曾上漲218點，高見25898點，雖然零售股業績不佳，但是無阻大市升勢。另外，英國首相文翠珊提出，國會可以表決是否舉行二次脫歐公投，英鎊一度應聲反彈。

文翠珊開條件二次公投 鎊先升後跌

道指收市仍升197點或0.77%，報25877點，英特爾上漲2.07%，為升幅最大道指成分股。標指上揚0.85%，收報2864點，其中原材料股上揚1.51%，科技股升1.2%；納指漲1.08%，收報7785點，晶片股美光反彈2.95%，賽靈思（Xilinx）漲4.63%，高通亦上升1.47%；費城半導體指數反彈2.13%；蘋果推出8核MacBook Pro手提電腦，股價高收1.92%，結束過往三個交易日連跌局面。

歐洲市場方面，英法德三大股市升0.25%至0.85%，當地晶片股也造好，英飛凌漲1%左右。亞股則普遍下挫，日股低收0.1%。

美國家居建材用品零售巨頭家得寶(Home Depot)和百貨公司J.C. Penney第一季可對比營業額均令人失望，後者更警告，美國加徵中國產品關稅將損害其私人及全國品牌的表現。J.C. Penney股價收市急瀉6.96%，家得寶先跌後回穩，高收0.26%。

聯儲局主席鮑威爾表示，中美貿易談判變數很大，現在判斷其影響言之過早，同時指當前貨幣政策框架符合現時環境。

投資者近日擔心文翠珊無法說服內閣接受其脫歐修訂方案，英鎊昨天較早時曾跌至1.2685美元，是1月中以來首次失守1.27美元，至英市末段曾倒升0.7%，高見1.2813美元，因為文翠珊宣布，將讓議員對二次脫歐公投進行表決，保守黨議員可自行決定投票意向，前提是6月初要通過她的脫歐方案，但該方案過關的機會仍然不高。在美市尾段，英鎊倒跌0.18%，報1.2702美元。

美滙續強 金價3周新低

美國債息趨升，推高美元。美滙指數最高報98.13，是四周之冠，尾段報98.04，升0.11%。美元兌日圓上揚0.4%，報110.5日圓，兌歐羅升0.05%，報1.1163美元。美國10年期債息曾漲至2.442厘，為一周高位，尾段報2.432厘，升1.2個基點。

受到強美元影響，紐約期金價格續軟，盤中跌至1269美元三周最低，收市下滑4.1美元或0.3%，每盎斯報1273.2美元。

油價個別發展，布蘭特期油升0.3%，每桶收報72.18美元；收市後合約期滿的紐約6月期油挫0.2%，收報62.99美元。美國全國房地產商協會（NAR）公布，4月現樓銷售按月跌0.4%，遜預期。