國際財經

國際緊張關係略為緩和，市場情緒謹慎樂觀，並等待聯儲局公布上月貨幣政策會議紀要，美股周二彈升，道指尾段一度上揚超過200點。

截至本港時間凌晨約3時02分，道指報25855點，升175點或0.68%，稍早時曾高見25886點，升幅達206點，盤中低位暫報25779點，升幅為99點；標普500指數報2864點，升24點或0.87%；納指報7787點，升85點或1.11%。

美國或放鬆對華為的打壓，晶片股反彈，高通暫升1.76%，英特爾及AMD均漲逾2%，美光科技升逾3%。此外，隨着市況回穩，蘋果公司升2.31%，結束此前連跌3日的趨勢，公司亦宣布推出8核MacBook Pro手提電腦。

此外，美國聯儲局官員的講話亦備受關注，波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)表示，美國通脹溫和、而就業市道熾熱，目前並無清晣的訊號推動局方作出利率方面的變動。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)認為，通脹遲遲未達到聯儲局2%指標，顯示聯儲局的通脹政策存在問題，應對策略可能是改變通脹框架。投資者同時亦關注聯儲局本周稍後公布的上次貨幣政策會議紀要，若釋放出鷹派的訊號，或對大市造成新一輪衝擊。

關於通脹及經濟增長，聯儲局主席鮑威爾表示，經濟持續增長與新增就業強勁，在通脹壓力溫和的背景下，薪資出現了增長，要調整通脹框架的基礎還需要很高的門檻。

歐洲方面，英國首相文翠珊提出脫歐法案所包含的一籃子措施，表示若議員通過脫歐方案，將容許國會就是否舉行脫歐二次公投進行投票。英國首相發言人稱，內閣討論了將要提交至國會的新脫歐協議，包括工人權利、環境保護和英國的誠信保證。分析指出，如果6月不能通過脫歐協議，文翠珊很可能會被迫下台，為選出一位更加疑歐派首相敞開大門，並有可能導致硬脫歐情況的發生。

歐股收市造好，英國富時100指數收報7328點，攀高0.25%或18點；德國DAX指數收報12143點，抽升0.85%或102點；法國CAC 40指數收報5385點，反彈0.50%或26點；意大利富時MIB指數收報20698點，上揚0.77%或158點。