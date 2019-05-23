即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

美國商務部公布「華為禁令」推遲90天才實施，帶動內地A股造好，對港股則缺乏刺激作用，恒指昨天再跌130點，250天線逐漸變成阻力。

「華為禁令」周一重創中港股市，同時影響美股表現，特別是科技股。納指當天下挫1.46%，擬與華為中斷業務關係的Google，其母公司Alphabet股價跑輸，跌幅達2.02%；傳出停止向華為供貨的英特爾、Broadcom和高通更分別急插2.96%、5.97%和5.99%。觀察市場反應，禁令不單禍及華為，其供應商也受累。

中美貿易戰由收窄兩國巨額逆差伸延至爭奪5G話語權，如今火頭由內地企業燒到美國科技企業。與去年4月中興通訊(00763)被封殺幾乎立即投降不同，華為既未有屈服，面對美方步步進逼，更正面回應，沒刻意反制。分析預期，華府的打壓行動會窒礙華為發展，惟從另一個角度看，卻促使其自主研發步伐加快，同時有機會令中資企業在整條供應鏈中的生意增加。相反，美國企業將少了一個大客。

以往跨國科企業務覆蓋全球，是備受看好的原因之一，然而，當部分市場由於政治問題被拒絕進入，拓展遇上阻滯，相信正是美國科技股近日跌幅較顯著的底因。

科技股多年來一直是「美牛」的火車頭，附【圖】所見，以100家大型科企為成分股的納指100在2018年以來的升浪中普遍領先，比標普500指數更早破頂；至於2019年升市，標指雖隨納指迭創歷史新高(道指迄今尚未刷新紀錄)，但並非再依賴「龍頭」FAANG(這從FANG+指數目前與去年高峰仍存在距離可見一斑)，反而是老牌科技股微軟(Microsoft)成為主力，代表科技股暫時沒有足以帶起大市的「生力軍」，限制整體美股表現。

標指今次衝頂之際碰上貿易戰升溫而回軟，令投資者憂慮會否重演去年第四季的跌市，其中關鍵當然是中美博弈的結果。

自5月中旬兩國互相再加徵關稅後，連同美國總統特朗普再發出行政命令針對中資企業，中美貿易磋商據報已終止，要達成協議似乎愈來愈困難，「好友」暫時把希望投放於6月底在日本可能出現的「習特會」之上。先不論單靠元首會晤解決分歧是否適用於中美此等大國(2月底「特金會」爛尾足作借鑑)，究竟峰會能否順利舉行也成疑問。另外，從去年12月阿根廷「習特會」迄今的發展而言，相信誰都不能保證中美貿易糾紛可圓滿解決。

換句話說，於6月底前美股極難重拾上升動力，市場仍在消化貿易戰的影響，預期後市反覆偏軟機會較高，科技股或持續跑輸。不過，若「習特會」傾出成果，定必帶動股市大幅反彈。

如貿易戰一旦惡化，股市又像去年般急挫，屆時致力爭取連任的特朗普，除了繼續針對中資企業，也會加強向聯儲局施壓，要求減息及重啟量寬，大力「放水」救市。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容