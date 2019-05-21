國際財經

美國宣布推遲華為禁令90日且放寬部分限制，市場對中美貿易戰升級至科技戰的憂慮稍為減退，美股早段向好，道指升逾百點。

截至本港時間晚上9時55分，道指報25802點，升122點或0.48%；標普500指數報2857點，升16點或0.6%；納指報7764點，升62點或0.81%。

美國商務部宣布，放寬對中國電訊設備商華為的部分限制，推遲華為禁令90日，直到8月中生效。不過，華為創辦人任正非指出，90日對華為來說沒有多大意義，強調美國政客目前做法可能低估華為的力量。針對美國對華為禁令，工信部新聞發言人聞庫表示，華為在5G的發展中扮演着很重要的角色，希望各個國家能夠平等、公道地對待中國企業。

市場亦關注一眾聯儲局官員的動向，於周二發表講話的官員包括芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)及波士頓聯儲總裁羅森格倫(Eric Rosengren)等，同時投資者亦觀望當地時間周三公布的聯儲局FOMC政策會議紀要。

另外，經濟合作與發展組織(OECD)發布經濟展望報告指出，貿易緊張態勢下，全球增長仍然低於正常水平，並下調今年全球經濟增速預測0.1個百分點至3.2%。

數據方面，美國將公布的4月成屋銷售總數年化數據，市場預期為535萬間。

個股方面，由於市場對中美貿易戰升級至科技戰的憂慮稍為減退，晶片股普遍向好，其中英特爾(Intel)早段一度升逾1.5%；博通(Broadcom)及高通(Qualcomm)早段亦上揚超過1%。

外電報道，埃塞俄比亞空難的成因可能是有雀鳥撞到波音737 Max客機，或代表不是該類型客機本身有問題，波音股價亦漲逾1%。

油價個別發展，紐約期油現時每桶報62.93美元，跌0.17美元或0.27%；布蘭特期油則升0.03美元或0.04%，每桶報72美元。